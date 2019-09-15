Новый радиофармпрепарат будут использовать тюменские врачи для лечения рака

Фото МКМЦ "Медицинский город"

Специалисты Радиологического центра в Тюмени стали применять новый радиофармпрепарат европейского производства при биопсии лимфатических узлов у пациентов с раком молочной железы. Врачи-радиологи и онкологи уже в деталях отработали эту процедуру.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, биопсию сигнальных лимфоузлов проводят всем пациенткам, у которых не визуализируются метастазы, а новообразование не превышает 3 сантиметров.

"Методика биопсии сигнальных лимфатических узлов позволяет выявить первый лимфоузел, находящийся на пути лимфооттока от опухоли. В последующем, удалив его, можно удостовериться, есть ли в нем микрометастазы. От результатов исследования зависит дальнейшая тактика лечения, а также реабилитационный период после операции", - прокомментировал врач-радиолог, ассистент кафедры онкологии с курсом урологии ТюмГМУ Руслан Хуснутдинов.

Инициатива внедрения данной методики принадлежит специалистам "Медицинского города". За пять лет выполнено около тысячи таких исследований, которые помогли многим женщинам избежать стандартной операции лимфодиссекции (удаление всех подмышечных лимфоузлов). Ранее она проводилась всем пациенткам с раком молочной железы.