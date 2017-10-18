В Тюмени пройдут представления кукольного театра из Гамбурга

Международный фестиваль "Дни Германии в Тюмени 2017" пройдет с 26 октября по 3 ноября. В программе — с десяток мероприятий, направленных на знакомство тюменцев с немецкой культурой и создание всеобъемлющего, современного и актуального образа Германии. Их общий девиз — "С немецким к успеху".

Организатором уже седьмого по счету фестиваля выступает ресурсный центр немецкого языка и культуры ТюмГУ. "Мероприятия нацелены на людей, заинтересованных современными немецкими культурными тенденциями в сфере театра и литературы, а также школьников и студентов, проявляющих интерес к изучению немецкого языка", — рассказывают специалисты центра.

Большим событием "Дней Германии" станут два представления мобильного кукольного театра из Гамбурга Eineanderewelt — "Румпельштицхен" и "Каспер и сундук сокровищ". Показы на немецком языке, рассчитанные на ребят от 4 до 12 лет, пройдут 26 октября в МТЦ "Космос".

Тюменцев от 8 до 12 лет ждут занятия на факультетах "Природа", "Человек", "Техника" в рамках "Немецкого детского университета" Гете-Института 3–5 ноября. Для старшеклассников и студентов будет открыта "Мастерская по созданию комиксов" Робина Рота (лектор DAAD) и "Лаборатория поэта" Морица Гаузе, где ребята смогут проявить свои литературные, художественные и языковые таланты.

Для интересующихся немецкой историей в программе — выставка и интерактивный лекторий "#Here I Stand — На том стою. Мартин Лютер, Реформация и ее последствия" к 500-летию Реформации.

Визитной карточкой ресурсного центра немецкого языка и культуры ТюмГУ является организация литературных встреч с немецкими, швейцарскими и австрийскими писателями, поэтому 1 ноября в рамках "Дней Германии в Тюмени 2017" пройдет авторский вечер Андреаса Курца с презентацией книги, дискуссией и автограф-сессией.

Ознакомиться с полной программой можно здесь.

Дни Германии — это серия мероприятий в области культуры, образования, науки и экономики, проходящие под эгидой посольства Германии в Москве. Впервые фестиваль "Дни Германии в российских регионах" появился в 2003 году.