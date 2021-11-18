Югра отправила в Германию и Латвию 13 тонн мха

Более 13 тонн сфагнового мха из Югры с августа по октябрь 2021 года досмотрели специалисты регионального управления Россельхознадзора. Продукция предназначалась для экспорта в Германию и Латвию.

По результатам досмотра Управлением Россельхознадзора выданы акты карантинного фитосанитарного контроля, подтверждающие фитосанитарную безопасность продукции.

Субстрат представлен в виде брикетов из прессованного сфагнового мха.

Сфагновый мох имеет наибольшее содержание антисептических веществ и биологических стимуляторов роста по сравнению с другими видами мхов. Используется как самостоятельный субстрат или в смеси с почвогрунтом для выращивания различных растений, включая лекарственные и пряно-ароматическую и витаминную зелень. Обладает высокой влагоемкостью и воздухопроницаемостью, гипоаллергенен. Мох содержит природный антисептик, препятствующий развитию грибковых заболеваний корневой системы растений. Может использоваться в качестве среды обитания для животных в террариумах.