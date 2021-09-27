В Тюменскую область завезли 400 германских коров

Хозяйства Упоровского и Заводоуковского районов получили 400 голов племенного крупного рогатого скота из Германии, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Коровы голштинской породы в хозяйства "Ингалинское" и "Боровинское" доставлены автомобильным транспортом из Германии. Таможенное оформление живой груз прошел в Смоленской области. Инспекторы Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проверили ветеринарные сопроводительные документы и досмотрели животных.

"При поступлении в адреса грузополучателей племенной скот был выгружен в отдельные помещения и поставлен на карантин сроком не менее 30 дней, в ходе которого будут проведены необходимые профилактические и диагностические мероприятия. По результатам исследований карантин будет снят", - сообщили в Россельхознадзоре.