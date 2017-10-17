Рита Эдмонд и Даниил Крамер выступят с джазовой программой в Тюменской филармонии

Джазовый пианист, неутомимый экспериментатор Даниил Крамер и яркая джазовая вокалистка Рита Эдмонд выступят на сцене Тюменской филармонии 27 октября.

Афроамериканская певица Рита Эдмонд - настоящий архитектор в музыке: она поёт, выстраивая музыкальную форму с большим вкусом и вниманием, ставя каждую ноту на идеальное для неё место.

Интерпретации текстов Риты Эдмонд, чувство свинга, способность наполнить каждую песню особым ощущением полёта, движение её искренней, светлой души и полнокровная, мощная, истинная музыкальность делают Риту Эдмонд превосходной джазовой певицей, которая находится на пике своего успеха.

Даниил Крамер - уникальная фигура российского джаза, народный артист России, лауреат Европейской премии им.Густава Малера. Маэстро не нуждается в представлении. Его имя - это гарантия стиля, качества и высокого уровня мастерства.

Каждое выступление Даниила Крамера это не только настоящее музыкальное шоу - это ещё и увлекательное путешествие в историю джаза. На протяжении всего выступления он ведёт диалог со зрителями и заражает всех присутствующих своей страстной любовью к джазу. Присутствие его имени на афишах для многих является лучшей рекомендацией джазового концерта.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.