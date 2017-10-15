Тюменских студентов научат быть незаменимыми специалистами

Проект "Skills Lab" реализуется в Тюмени. Он подразумевает подготовку студентов по специальностям, которые не подвержены автоматизации и вытеснению компьютерными алгоритмами.

В течение двух месяцев модераторы будут работать с первокурсниками, чтобы определить их потребности, интересы, узнать о достижениях и предыдущем опыте. 16 октября стартует тестирование, по итогам которого каждый прошедший его студент сможет получить информацию о своих сильных сторонах и возможностях профессионального развития. В результате исследования преподаватели получат представление о потенциале каждого студента, его интересах и предрасположенностях, чтобы по способностям включать его в деятельность университета.

Для участников проекта также проведут тренинги по командообразованию и лидерству. Образовательная программа поможет студентам адаптироваться в новой среде. Кроме того, проект дает представление о современных тенденциях в образовательной и профессиональной сфере и развивает надпрофессиональные компетенции: навыки, которым не учат в вузе, но которые необходимы в любой профессии. Это развитиеи коммуникативных способностей, обучение активному слушанию, тайм-менеджементу, критическому мышлению и т.д.

Над образовательной программой работали психолог и арт-терапевт Елена Чеканова и Алексей Повоский – практический психолог, тренер, методист, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии детства ИПиП ТюмГУ, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

