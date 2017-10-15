Тюменский проект по опережающей подготовке кадров вошел в число лучших

Проект "Время работать вместе" Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, разработанный совместно с Ассоциацией гостеприимства Тюменской области и других партнеров, завоевал серебро на федеральном конкурсе лучших практик подготовки рабочих кадров в одной из самых массовых номинаций "Мы – партнеры".

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, в отборочном туре конкурса было около 200 участников, только 60 прошли во второй этап, из них в Федеральную базу лучших практик попали лишь 43. Их будут тиражировать по стране.

Проект "Время работать вместе!" представляет собой опыт опережающей подготовки кадров для индустрии гостеприимства Тюменской области. В нем тюменский техникум описывает этапы проектирования, взаимодействие партнеров, подготовку специалистов, удовлетворяющих перспективным запросам рынка труда, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".

Так, в рамках взаимодействия с крупными региональными компаниями в техникуме построили учебную гостиницу и учебный ресторан, наладили быстрое реагирование на перспективные запросы рынка труда. В том числе созданы дополнительные профессиональные программы по заявкам ключевых работодателей или под кадровое обеспечение инвестиционных проектов.