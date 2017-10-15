Сотрудники ГИБДД напомнят тюменцам правила безопасности в темное время суток

Акция по повышению безопасности пешеходов на загородных трассах и автодорогах в вечернее и ночное время пройдет в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД напомнят гражданам о важности использования световозвращающих элементов в одежде.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, полоски из световозвращающей пленки помогут водителям увидеть идущего вдоль проезжей части человека, особенно если на нем темная одежда.

Как показала статистика осенних трагедий на федеральных и областных автодорогах за последние годы, большинство дорожных аварий с участием пешеходов случается с 19 до 22 часов. Это время, когда люди возвращаются с работы, отправляются на работу в ночную смену, либо просто передвигаются из одного населенного пункта в другой. Не всегда водители могут вовремя заметить человека в темноте на неосвещенной дороге, из-за этого может произойти трагедия.

Сотрудники ГИБДД проведут мониторинг передвижения пешеходов на федеральных автодорогах Екатеринбург-Тюмень, Тюмень-Ханты-Мансийск и Тюмень-Омск. На остановочных комплексах и объектах придорожного сервиса разместят плакаты, призывающие пешеходов использовать световозвращающие элементы. Пешеходам вручат полоски из световозращающей пленки, памятки по безопасности на дорогах и объяснят, что для передвижения по загородным дорогам осенью лучше выбирать дневные часы, когда водители могут их заметить на дороге.

