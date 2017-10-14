В Тюмени стартует проект для талантливых пенсионеров

Активные тюменцы преклонного возраста могут проявить свой талант и прославиться, приняв участие в проекте "Не стар, а superSTAR", сообщает "Мoй пoртал".

"Если ты знаешь, что твоя бабушка, знакомая или соседка почтенного возраста умеет что-то необычное, расскажи об этом нам! Запиши видео и пришли его на Moi-portal.ru. Победителем станет не автор ролика, а его герой. Один герой может участвовать в нескольких номинациях", - отмечают организаторы.

Конкурс пройдёт по следующим этапам: первый этап продлится с 13 октября по 3 ноября. Нужно заполнить форму на Moi-portal.ru. Второй этап начинается с 4 ноября и продлится до 19 ноября, - в это время будет проходить голосование за участников.

Рассмотрим номинации участников. Первая номинация "Творчество". Это самая большая номинация, в которой может быть представлено всё, что угодно, – от исполнения песен до видеоблогинга. Вторая – "Рукоделие". Покажите и расскажите всё, чем вы занимаетесь. Третья номинация конкурса "Спорт". Здесь можно представить спортивные достижения, начиная от бега и заканчивая йогой, гимнастикой и другими видами спорта. Последняя номинация проекта "Мода". Покажи, какие модные бывают старики.

Победителя определят в каждой из номинаций. Каждый победитель получит приз от партнёров проекта.