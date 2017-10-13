Тюменским собственникам спецсчетов рассказали о досрочном капремонте и полагающейся субсидии

Круглый стол с участием представителей регионального департамента ЖКХ, регионального оператора "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" и владельцев специальных счетов организовала государственная жилищная инспекция Тюменской области.

На нем затронули особенности накопления средств на капремонт на спецсчетах, владельцами которых являются региональный оператор, управляющие организации, ТСЖ, ЖК и ЖСК, а также господдержку капремонта.

Порядок оказания господдержки регулируется постановлением правительства Тюменской области от 27.12.2013 №582-п. Как рассказала начальник отдела жилищных программ департамента ЖКХ Елена Клиндюк, максимальный размер субсидии — 20% от стоимости услуг и работ, предусмотренных частью 1 статьи 166 ЖК РФ и постановлением правительства Тюменской области от 14.04.2014 №156-п. Причем стоимость этих работ и услуг не должна превышать 20% от стоимости капитального ремонта, утвержденного краткосрочным планом.

Чтобы получить господдержку на капремонт, владельцу спецсчета необходимо обратиться в департамент ЖКХ Тюменской области с заявкой. Предельный срок рассмотрения — десять рабочих дней со дня регистрации.

Чтобы провести капремонт раньше, чем это запланировано региональной программой, владельцу спецсчета также нужно обратиться в департамент ЖКХ. Помимо прочих документов к заявлению должны быть приложены решение собственников помещений в доме о необходимости проведения досрочного капремонта, закрепленное протоколом общего собрания, а также заключение экспертов. Обязательное условие для переноса сроков — наличие на специальном счете суммы, достаточной для оплаты работ по капремонту, уточнили в ведомстве.