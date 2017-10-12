В Тюменской филармонии завершился фестиваль "Алябьевская осень"

Шесть разноплановых концертов состоялись в Тюменской филармонии в рамках традиционного музыкального фестиваля "Алябьевская осень", который прошел с 6 по 11 октября.

Грандиозным открытием 6 октября стал проект "Не покидай свою планету" с Константином Хабенским, Юрием Башметом и камерным ансамблем "Солисты Москвы". История Летчика и Принца в версии режиссера Виктора Крамера — вольная фантазия на темы Экзюпери. Аншлаг, море цветов — зрители не отпускали артистов со сцены бурными овациями. Без сомнения, этот концерт стал главным событием фестиваля.

7 октября выступил Государственный академический Сибирский русский народный хор. Концерт состоялся в рамках гастрольного тура, посвященного 80-летию Новосибирской области, первая часть гастрольного тура завершилась в Тюмени. Концерт состоял из двух отделений, которые пролетели незаметно. Публика оказалась очень благодарной. Она отзывчиво и очень тонко подмечала все нюансы, оценивала и награждала артистов аплодисментами.

В камерном зале Тюменской филармонии 8 октября прошел концерт, посвященный 230-летию со дня рождения композитора Александра Алябьева. Солисты филармонии Ирина Бибеева и Александр Гайнутдинов представили программу "Как дорожу я прекрасным мгновеньем…".

9 октября в концертном зале прозвучали арии из опер русских композиторов в исполнении Тюменского филармонического оркестра и обладательницы чудесного сопрано Екатерины Лёхиной. На этом концерте были представлены произведения П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, а также самый известный романс А. Алябьева "Соловей", лучшей исполнительницей которого признана Екатерина.

10 октября филармония принимала на своей сцене Мюнхенский камерный оркестр под руководством дирижера Клеменса Шульдта. В программе центральным произведением стала сюита Игоря Стравинского из балета "Аполлон Мусагет". Это было очень современное, свежее и изысканное исполнение. Немецкая классика составила основу репертуара одного из самых уважаемых оркестров Европы, и филармоническая публика убедилась, что музыканты действительно любят эту музыку.

Музыкальный фестиваль "Алябьевская осень" завершился 11 октября концертом оркестра "Камерата Сибири" под руководством заслуженного деятеля искусств России и Украины маэстро Антона Шароева. На сцене филармонии в этот день состоялась премьера Симфонии № 14 Дмитрия Шостаковича. В концерте также приняла участие Хоровая капелла под руководством заслуженного артиста РФ Альберта Мишина.

"Алябьевский фестиваль — это яркое событие в культурной жизни Тюмени, — прокомментировал директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов. — Те мероприятия и концерты, которые состоялись, произвели серьезные впечатления на всех любителей классической музыки. Да и на театральную публику тоже, так как первая постановка с участием Хабенского и Башмета прошла просто великолепно. Мы старались сделать все, чтобы этот фестиваль запомнился нашим слушателям, и нам действительно это удалось".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.