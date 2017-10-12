Конкурс нательной живописи провели в Тобольской колонии

Фото - http://72.fsin.su

Конкурс по боди-арту среди осужденных женщин прошел в В ИК-13 УФСИН России по Тюменской области.

"Осужденные женщины, принявшие участие в конкурсе, проявили свои творческие способности, воплотив в жизнь свои самые смелые фантазии и замыслы. По окончании мероприятия всем участницам-авторам самых ярких работ были вручены грамоты", - сообщается на сайте ведомства.

С помощью красок и реквизита, который имелся в наличии, модели на время превратились в прекрасных нимф, надели "маски", несколько работ конкурсантки посвятили Году экологии.

Фото - http://72.fsin.su