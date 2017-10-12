Конкурс нательной живописи провели в Тобольской колонии

14:05 12 октября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - http://72.fsin.su

Конкурс по боди-арту среди осужденных женщин прошел в В ИК-13 УФСИН России по Тюменской области.

"Осужденные женщины, принявшие участие в конкурсе, проявили свои творческие способности, воплотив в жизнь свои самые смелые фантазии и замыслы. По окончании мероприятия всем участницам-авторам самых ярких работ были вручены грамоты", - сообщается на сайте ведомства.

С помощью красок и реквизита, который имелся в наличии, модели на время превратились в прекрасных нимф, надели "маски", несколько работ конкурсантки посвятили Году экологии. 

Фото - http://72.fsin.su

Теги: Тобольск , экология , боди-арт , конкурс , колония , УФСИН
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2017