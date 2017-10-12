Загородный "Дом Пионеров" приглашает тюменцев на экскурсию в эпоху СССР

Ресторанно-гостиничный комплекс-музей "Дом Пионеров", расположенный под Тюменью, организует познавательный семейный отдых. Здесь, в окружении оригинальных предметов ХХ века, бабушки и дедушки, родители, выросшие в Советском Союзе, могут рассказать детям и внукам о своем детстве – непростом, но таком интересном.

Весь комплекс представляет собой своеобразный и уникальный "Музей пионерии", коллекция которого собиралась на протяжении долгих лет стараниями руководства, сотрудников и гостей.

Среди экспонатов можно увидеть пионерскую атрибутику из разных стран мира, спортивный инвентарь и награды советского периода, книги, документы, портреты и бюсты партийных деятелей и даже уникальные предметы мебели. Особое внимание посетителей привлекает частично восстановленный комплект рабочего стола с диваном из натуральной кожи, который, по некоторым сведениям, находился в одной из многочисленных резиденций Иосифа Сталина.

"Отдых должен носить не только расслабляющий, но и познавательный характер. Посетителям нашего музея обязательно найдется что обсудить в кругу родных и друзей", - отметил заместитель директора по развитию "Дома Пионеров" Эристо Папиашвили.

Посетить гостиницу-музей можно по адресу Тюменский р-н. 27 км. Ялуторовского тракта, стр.1/1. Подробности можно узнать на сайте http://www.dompionerov.su/ или по телефону (3452) 21-88-99.