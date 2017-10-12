Дирижер Клеменс Шульдт оценил новый звук в Тюменской филармонии

15:15 12 октября 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

В Тюмени в рамках музыкального фестиваля "Алябьевская осень" состоялся концерт Мюнхенского камерного оркестра под руководством дирижера Клеменса Шульдта. Слушатели смогли оценить прозвучавшие композиции с новой акустической системы Тюменской филармонии. 

Концертный сезон в филармонии открылся с новой акустической системой. Маэстро поделился своими впечатлениями: "Звук на сцене и в зрительном зале отличается, поэтому во время репетиции, когда играл оркестр, я спускался в зал. Я был удивлен и поражен: действительно, в зале прекрасный звук!". 

В программе центральным произведением стала сюита Игоря Стравинского из балета "Аполлон Мусагет". Это было очень современное, свежее и изысканное исполнение — во многом благодаря солисту-скрипачу. 

"Исполнение Стравинского – это наш подарок российской аудитории, - рассказал дирижер оркестра Клеменс Шульдт о программе российского турне, - основная часть выступления — произведения Гайдна и Мендельсона. Конечно, мы исполняем и современных композиторов, произведения ХХ века, но немецкая классика – та часть репертуара, которую мы чувствуем лучше всего". 

В концерте также прозвучали Симфония № 102 Йозефа Гайдна и Третья (Шотландская) симфония Феликса Мендельсона. 

Немецкая классика составила основу репертуара этого старейшего и одного из самых уважаемых оркестров Европы, и филармоническая публика убедилась, что музыканты действительно любят эту музыку.

Теги: концерт , культура , Тюменская филармония
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