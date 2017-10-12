Тюменские умники сразятся за полмиллиона рублей

Финал конкурса УМНИК Фонда содействия инновациям состоится 14-15 ноября в Тюменском Технопарке. За главный приз конкурса, грант в размере 500 тысяч рублей, поборются более 90 студентов, аспирантов и молодых ученых из ТИУ, ТюмГУ, ГАУСЗ, ТюмГМУ.

В финале конкурса участники выступят перед экспертным жюри, в состав которого войдут представители науки, бизнеса и органов государственной власти региона. Жюри оценит проекты по пяти направлениям: "Информационные технологии", "Медицина будущего", "Современные материалы и технологии их создания", "Новые приборы и аппаратные комплексы", "Биотехнологии" с точки зрения перспектив коммерциализации конечного продукта.

Для того чтобы достойно представить свои научные разработки, участники конкурса пройдут образовательную программу от "Клуба УМНИКов Тюменской области".

В четверг, 12 октября в 18:00 всех желающих приглашают на семинар "Структура и содержание презентации для финального отбора по программе "УМНИК"" и лекция "Коммерциализация инновационных технологий, выход на рынок. Основы построения бизнес-модели".

13 октября в 18:00 начнется мастер-класс по публичному выступлению и особенностям питч-презентации. Победители конкурса УМНИК прошлых лет поделятся советами с претендентами на победу в этом году.

"Уверенная защита, правильно построенная презентация, грамотная речь, ответы на вопросы - все это формирует имидж проекта и влияет на итоговую оценку", - уверен председатель клуба УМНИКов, магистрант ТИУ Вадим Довбыш.

В рамках образовательной программы 13 октября в 17:30 на территории Технопарка состоится презентация образовательного трека "GenerationS", отмечает пресс-служба ТИУ.

По итогам прохождения образовательной программы участникам будут выданы сертификаты. Для участия необходима предварительная регистрация.

Напомним, программа УМНИК направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей в возрасте от 18 до 30 лет (включительно). По программе с 2010 года поддержку получили свыше 300 исследователей. Некоторые из них уже успели заявить о себе и своей компании не только в Тюмени, но и по всей России.