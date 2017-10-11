В Тюменской области на лесных нарушителей устроили фотоохоту

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Фотоловушки начали размещать в тюменских лесах для предотвращения и раскрытия правонарушений. С помощью лесных камер специалисты будут бороться с незаконными рубками и свалками.

"Данные приборы реагируют на любое движение и фиксируют его даже в ночное время суток. При этом фотография с места моментально поступает на мобильный аппарат лесного инспектора, что позволяет оперативно направить на место патруль и сразу задержать нарушителя. Фотоловушки пригодятся и при проведении расследования — обеспечат следователей доказательной базой", — рассказывают в пресс-службе департамента лесного комплекса.

Работа по установлению фотоловушек только началась, но уже есть результаты. 21 сентября на территории Тюменского района в Левашевском участковом лесничестве с помощью камеры было установлено виновное лицо, совершившее незаконную рубку лесных насаждений на 9 тысяч рублей. В отношении нарушителя органами полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Пока камеры планируют использовать в передвижном режиме, покрывая территории с большим риском. Однако со временем фотоловушки уже будут закреплять за определенными участками, что позволит покрыть всю территорию лесного фонда.