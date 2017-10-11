За расправу над щенком жителю Абатского грозит уголовное наказание

За жестокое обращение с животным будут судить 21-летнего жителя села Старая Маслянка Абатского района, который убил собаку на глазах у школьниц.

Пьяный молодой человек пришел в гости родственнику, с ним прибежал его щенок, которому было около 3–4 месяцев. Хозяин дома попросил привязывать щенка, так как подозревал, что он задавил двух его куриц.

Молодой человек разозлился на свою собаку и, проходя мимо школы, взял ее за задние лапы и с размаху ударил головой о металлическую стойку дорожного знака, после чего отбросил в траву. Собака завизжала от боли. Все это видели две 9-летние школьницы. Потом парень добил щенка двумя ударами лежавшей рядом металлической кастрюли. У животного был пробит череп и раздроблен головной мозг.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина обвиняется по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, если это деяние совершено в присутствии малолетних). Она предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо до года ограничения свободы.