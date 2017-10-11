Выбраны авторы с лучшей концепцией бренда Тюменской области

Вчера в департаменте потребительского рынка и туризма презентовали проекты туристического бренда Тюменской области. Больше всего жюри понравилась концепция Александра Назарова и разработчиков тюменской студии бренд-дизайна "Лайтшоп". Что она из себя представляет, пока неизвестно — дизайнеры совместно с экспертами будут создавать итоговую визуальную концепцию бренда, и только после этого ее предложат оценить всем остальным.

"Организаторы конкурса получили множество работ, но перед жюри в результате выступили восемь человек — авторы лучших проектов. Среди них были дизайнеры не только из Тюмени, но и из Екатеринбурга. Идея от студии "Лайтшоп" наиболее полно отразила сформированный бриф", — рассказали в пресс-службе "Моей территории".

В основу техзадания для конкурса легли мнения экспертов и результаты, полученные в фокус-группах и при интернет-опросе, где при помощи образов и ассоциаций респонденты описывали свое видение туристической Тюмени.

Предложить свою концепцию бренда мог кто угодно. В итоге лучшие работы оценивали директор департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев, директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова, директор мастерской путешествий "Рыжий слон", историк и писатель Александр Петрушин и другие. Из Лондона была организована конференц-связь по скайпу с Сергеем Парфеновым — разработчиком брифа, куратором проекта и дизайнером BBDO Branding.