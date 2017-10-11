Тюменок приглашают на конкурс красоты "Миссис УрФО – 2018"

Тюменки могут побороться за титул "Миссис УрФО – 2018". Прием заявок на участие в кастинге продлится до 29 ноября, финальный отбор в Тюмени назначен на 17 марта 2018 года, сообщили организаторы.

Участвовать в конкурсе могут женщины в возрасте от 20 до 45 лет, главным условием является наличие детей или официального брака. Победительница отправится в Москву и примет участие в финале всероссийского конкурса "Миссис Россия – 2018".

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на официальном сайте www.vvv-art.ru и отправить ее в оргкомитет конкурса.

Финал тюменского этапа пройдет во дворце культуры "Нефтяник" 17 марта при поддержке департамента культуры Тюменской области. Подготовкой финалисток и главного шоу весны займутся знаменитые ZATYLKIN FASHION TEAM, которые работают над ведущими шоу России — MBFWRussia, Elle Fashion Day, "Мисс Россия".

Дополнительная информация по телефону: +7 932 200 34 56, организатор конкурса Варвара Васюнина.