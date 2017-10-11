Тюменские ученые создали технологию, продлевающую жизнь месторождениям

Участники Арктического проекта Тюменского индустриального университета создали технологию, позволяющую интенсифицировать добычу низконапорного газа из месторождений, находящихся на поздней стадии разработки. В 2018 году технология будет внедрена на месторождениях предприятий-партнеров вуза.

Этой проблемой российские ученые занимаются не одно десятилетие. Ещё в 80-е годы первооткрыватель Западно-Сибирской нефти Фарман Салманов впервые обнаружил, что на гигантских газовых месторождениях сеноманского продуктивного комплекса находится газовая залежь с более низким коэффициентом газонасыщенности. Из-за отсутствия технологии добычи низконапорного газа, содержащегося в недонасыщенной залежи, разработкой объекта не занимались.

"Если в советское время было позволительно разрабатывать только предельнонасыщенную газовую залежь, то сейчас, на поздних стадиях разработки месторождений, это непозволительная роскошь, — считает участник проекта "Арктика", заведующий кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин Юрий Ваганов. — Первый проект эксплуатации Ямбургского месторождения был выполнен еще в 1983 году. Учитывая, что месторождение эксплуатируется более 30 лет, благодаря разрабатываемой нами технологии его можно эксплуатировать ещё столько же".

В ходе разработки тюменские ученые объединили две технологии в одну: водоизоляции и интенсификации, и при внедрении получили положительный результат. Содержание воды в продукции снизилось на 40 процентов, что является значительным показателем, в то же время дебит газа увеличился. Подобные виды работ в России еще никто не проводил, отмечают в пресс-службе вуза.

В настоящее время участники Арктического проекта продвинулись очень далеко: определились с зоной, где можно работать подобным способом, нашли математическое обоснование, благодаря которому можно спрогнозировать способы эксплуатации и режимы разработки, построили геологическую модель и сделали экономическое обоснование, подтверждая гипотезу Салманова, и провели лабораторные исследования технологии.

"Около 45 % всех разведанных запасов газа страны заключено в сеноманском продуктивном комплексе Западной Сибири. Внедряя технологию на одном месторождении, мы сможем транслировать ее на все месторождения данного комплекса. А давая вторую жизнь месторождению, мы продлеваем жизнь северных городов и поселков", — добавил Ваганов.