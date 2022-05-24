Потенциал не исчерпан: на Ямале обнаружили новую залежь нефти с запасами в миллион тонн

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Потенциал регионов России в вопросе нефтедобычи еще до конца не изучен/исчерпан. Об этом свидетельствует недавняя находка на Средне-Итурском месторождении Ямала, где были обнаружены огромные запасы нефти.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, начальные извлекаемые запасы оцениваются в 1 миллион тонн.

"Геологам удалось обнаружить залежь после детального анализа ранее полученных данных сейсморазведки", - пояснили в пресс-службе.

Средне-Итурское месторождение введено в разработку тридцать лет назад, ранее на нем было выявлено семь нефтяных залежей.

Для дальнейших исследований планируется пробурить еще шесть скважин. Также нефтяники изучат другие подготовленные активы на Карамовском и Холмогорском месторождениях, где еще есть потенциал для разработки. Это увеличит не только возможности региона, который, как неоднократно подчеркивал Дмитрий Артюхов, имеет уникальную ресурсную базу, но и потенциал России.

Напомним, в 2021 году нефтегазовые компании во всем мире значительно сократили инвестиции в разведочное бурение, в связи с чем прирост запаса углеводородов в мире сократился до самых низких показателей объема с 2008 года. Единственное месторождение с запасами более 1 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента было открыто на территории Российской Федерации.