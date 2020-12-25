Импортозамещающая технология мирового уровня, разработанная в Тюмени, успешно прошла испытания на нефтяном месторождении

В 2020 году реализован совместный проект АО "ГМС Нефтемаш" и Тюменского государственного университета по созданию высокотехнологичного производства "Разработка мобильного эталона 2-го разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции без остановки добычи, согласно государственной поверочной схеме, с целью снижения затрат на извлечение из недр углеводородного сырья".

Проект осуществляется при поддержке правительства Тюменской области. Общий объем инвестиций составил более 136 млн рублей, 68 млн из которых – средства областного бюджета.

Цель проекта: организация высокотехнологичного производства метрологического оборудования – мобильных эталонов 2-го разряда и внедрение в промысловую практику нефтегазовых компаний поверки на месте эксплуатации действующего парка промысловых измерительных установок.

Осенью этого года успешно завершились испытания опытного образца установки на одном из месторождений региона. Доработанный по результатам испытаний комплект конструкторской и технологической документации поступил в производство и уже выпущен первый серийный образец установки.

Средства измерения, которые распространены на промыслах требуют постоянного обновления и соответствия современному технологическому уровню. Создаваемые в Тюмени мобильные эталоны второго разряда, после калибровки на стационарном эталоне первого разряда (который является более точным по отношению к мобильным средствам измерения), будут работать на промыслах для поверки установленных там средств измерения. Это актуально для всех нефтедобывающих компаний.

Технология позволяет осуществлять поверку измерительного оборудования на реальном потоке флюида без остановки добычи и направления приборов на стационарные эталоны.

В случае соответствия приборов установленным требованиям промысловой установке будет выдаваться поверочный сертификат.

Реализация данного проекта важна и для Тюменского государственного университета, как разработка полного инновационного цикла, которые заканчиваются выпуском новой наукоемкой продукции. В таких проектах развиваются компетенции вуза в области моделирования и цифрового проектирования, что помогает превращать научные результаты в продукты и технологии.