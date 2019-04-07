В Уватском районе планируют развивать добычу и переработку торфа

В Уватском районе осваивают добычу и переработку торфа. Для этого специалисты изучают опыт белорусов, которые далеко продвинулись в этом вопросе.
Глава администрации Уватского муниципального района Сергей Путмин прокомментировал подписание соглашения на "Форуме недропользователей - 2019. Геологическое изучение и добыча строительного и агрохимического сырья" с НИИ "Белгипротопгаз" (Республика Беларусь).
"В Беларуси в этом вопросе далеко продвинулись и многое уже сделали. И мы, конечно, воспользуемся любым опытом, который они нам предложат. А если у них есть еще экономический интерес – то, безусловно, мы рассмотрим любое предложение", - заявил Сергей Путмин.
Уватский район открывает для себя новую сферу деятельности, ищет компании или предпринимателей, которые готов начать разработку месторождений торфа – их открыто девять, пишет ИА "Тюменская линия".
Соглашение предусматривает информационный обмен между Уватским районом и научно-исследовательским республиканским унитарным предприятием "НИИ Белгипротопгаз" (Республика Беларусь) по вопросам технологий и потенциальных инвесторов.
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