Оксана Величко: добыча и переработка торфа – перспективное направление

В Тюменском музейном комплексе имени Словцова обсудили новые направления экономического развития региона. В центре внимания – добыча торфа, его производственные и инвестиционные перспективы. В диалоге принял участие депутат Государственной думы РФ Сергей Яхнюк, законодатели тюменского регионального парламента, представители исполнительной власти, бизнес-сообщества, эксперты. В числе почетных гостей - делегация из Белоруссии. Главный инициатор и организатор встречи – председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

"Сегодня в контексте геополитических вызовов добыча и переработка торфа – перспективное направление. В Тюменской области всегда успешно его добывали и эффективно использовали. Теперь пришло время дать новый толчок развитию этого направления добычи полезных ископаемых с учётом современных производственных подходов и новых технологий", - отметила в ходе брифинга Оксана Величко.

Законодатель напомнила, что торф применяется в химической, строительной, топливной, сельскохозяйственной и других отраслях. К примеру, торф позитивно влияет на урожайность, добавляет альтернативы в выборе источников отопления жилых домов, способствует выпуску продукции для лечебных целей. "У торфа высокий экспортный потенциал", - подчеркнула Оксана Величко.

Также глава бюджетного комитета отметила, что для информированности и интереса к теме нужны поддержка власти, инвесторов, предпринимательского и научного сообщества.

По мнению заместителя губернатора, руководителя департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимира Чейметова, для развития этого направления нужно выработать стратегию деятельности на ближайшие годы и поступательно двигаться к намеченной цели.

Еще один фактор успеха по развитию добычи и переработке торфа как в Тюменской области и России в целом – это разработка и принятие законодательной базы, считает депутат Государственной Думы РФ Сергей Яхнюк.

"Нам нужно, чтобы регионы говорили об этом, обращались с предложениями на федеральный уровень. Тогда будет проще утвердить план развития, чтобы тема перспективности направления получила всестороннюю поддержку", - считает Яхнюк.

Для погружения в тему участники обсуждения посмотрели документальный фильм "ТОРФ – новое золото". Он посвящен текущему состоянию развития этой сферы, тому, как сейчас идёт добыча ископаемого и для каких целей. В ходе презентации были озвучены новые подходы к переработке торфа.

Напомним, что Тюменская область входит в тройку лидеров регионов России по запасам торфа, уступая только Томской и Вологодской областям. По добыче ископаемого наш регион входит в десятку. Добывают торф в Упоровском, Нижнетавдинском и Тюменском районах.

Участники встречи познакомились также с информационно-выставочным проектом "Торфяные вехи Тюменской области в экономике России", где представлены информационные материалы, научные работы, книги и различные продукты из торфа.