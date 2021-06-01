Из-за горящих торфяников над Тюменью может снова повиснуть смог

26 и 28 мая в различных районах Тюмени образовалось задымление, оно было обусловлено горящими в пригороде торфяниками и может снова повториться. Об этом 31 мая рассказал руководитель регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

"Смог – следствие действующих в Тюменском муниципальном районе почвенных пожаров. Тушение торфяников осуществляется в круглосуточном режиме. Однако учитывая трудоемкость процесса тушения, его длительность, оперативный штаб не исключает появления нового смога, но в меньшей степени. Опасности для жизни и здоровья людей, угрозы населенным пунктам данные пожары не представляют", – отметил Андрей Михнович.