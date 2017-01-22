В Тюменской области оценят запасы торфа и сопропеля

18:09 21 января 2017
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www.1000dosok.ru
| Фото: www.1000dosok.ru

Ревизионную оценку месторождений торфа, озерного сапропеля и озерной извести проведут в Тюменской области в этом году – впервые за последние 15 лет.

По словам директора департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанны Злобиной, это позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли добычи данных видов агрохимического сырья.

Задача экологов — оценить запасы и ресурсы на 214 месторождениях торфа, более чем 100 месторождениях озерного сапропеля и озерной извести. Кроме того, будут выполнены лабораторные исследования минерального сырья.

Основные направления использования торфа и сапропеля в Тюменской области — лечение, добавление в почвы для повышения продуктивности сельскохозяйственных земель, производство питательных грунтов и экспорт железнодорожным транспортом в другие регионы России, пишет "Вслyх.рy".

Теги: торф , месторождения , сапропель , экология , ресурсы , добыча
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