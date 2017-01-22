В Тюменской области оценят запасы торфа и сопропеля

Ревизионную оценку месторождений торфа, озерного сапропеля и озерной извести проведут в Тюменской области в этом году – впервые за последние 15 лет.
По словам директора департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанны Злобиной, это позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли добычи данных видов агрохимического сырья.
Задача экологов — оценить запасы и ресурсы на 214 месторождениях торфа, более чем 100 месторождениях озерного сапропеля и озерной извести. Кроме того, будут выполнены лабораторные исследования минерального сырья.
Основные направления использования торфа и сапропеля в Тюменской области — лечение, добавление в почвы для повышения продуктивности сельскохозяйственных земель, производство питательных грунтов и экспорт железнодорожным транспортом в другие регионы России, пишет "Вслyх.рy".
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