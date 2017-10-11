В Тюменской области от гриппа привито 27% населения

О ходе прививочной кампании в регионе отчитался местный Роспотребнадзор. По последним данным, в Тюменской области получили прививки от гриппа 391161 человек. Это 27% от совокупного населения. Для обеспечения эпидемиологического благополучия нужно охватить 45%.

За счет средств федерального бюджета привито 385408 человек (99587 детей, 285819 взрослых). За счет предприятий и личных средств граждан вакцинировано 5753 человек.

"Для иммунизации населения используется отечественная вакцина "Совигрипп". По итогам эпидсезона по гриппу 2016–2017 среди вакцинированных граждан случаев заболевания гриппом не зарегистрировано", — отмечают в ведомстве.

Тюменцам напоминают, что поставить прививку против гриппа можно в поликлинике по месту жительства и в медицинских центрах области. В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает работу горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ: 8 904 4929230.