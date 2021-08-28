В Нижнетавдинском районе формируется коллективный иммунитет к коронавирусу

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

80% населения Нижнетавдинского района поставили прививки от Covid-19. Муниципалитет имеет один из самых низких показателей по заболеваемости коронавирусом, что говорит о формировании коллективного иммунитета.

Именно такой результат можно получить, вакцинируя большинство населения против таких болезней как полиомиелит, дифтерия или коклюш. Эти массовые заболевания, забиравшие сотни и даже тысячи жизней, благодаря прививкам были практически ликвидированы в большинстве стран.

"По нашим наблюдениям, болеют преимущественно непривитые жители района. Крайне редки случаи заболеваемости среди привитых, но и в этих ситуациях болезнь протекает в неопасной форме. Зачастую госпитализация вовсе не требуется. Амбулаторного лечения более чем хватает", - поделилась терапевт моногоспиталя в Областной больнице №15 в Нижней Тавде Регина Мирюгина.

Коечный фонд моногоспиталя в Нижней Тавде в последнее время заполнялся лишь наполовину. Принято решение о прекращении работы моногоспиталя ОБ № 15 – он в районе больше не нужен. Медики займутся оказанием помощи пациентам поликлиники, количество которых в Нижней Тавде практически не сократилось, особенно после отмены ограничений, сообщили в пресс-службе ОБ № 15.