Женщин ждут в палатках здоровья

К призыву к женщинам пройти бесплатный осмотр в рамках международной акции "Розовая лента" присоединились десятки горожан. Масштабной фотосессией они напомнили тюменкам об обязательных профилактических осмотрах груди, которые можно сделать в специальных "палатках здоровья", открытых каждую субботу в торговых центрах города.

"За три субботы осмотр прошли более 300 тюменок. Чуть больше 30 отправлены на дообследование и уточнение диагноза, - рассказывает лидер движения "Матери России", один из организаторов акции Елена Кашкарова. - Маммологический центр для них сделал зелёный коридор без записи и направления. Необходимо помнить, что заболевание лечится на ранней стадии. Найдите время для себя!"

Участники акции рассказывают о том, почему необходимо обращать внимание на профилактику рака:

Потапов Алексей, фотограф и путешественник:

"Меня окружают любимые женщины, их счастье для меня главное, а значит, я не могу быть равнодушен к проблемам женского здоровья".

Николай Ермаков, заместитель директора по информационным технологиям ООО "Юрексгрупп":

"Еще в 1997-98 годах, работая я Тюменском онкологическом диспансере я столкнулся с проблемой рака молочной железы. Я видел, к чему приводят запущенные формы рака. Прошу: женщины, будьте внимательны к себе, вы нам нужны и вы нам дороги! Мужчины, поддержите в этом своих женщин!"

Александр Новопашин, советник губернатора Тюменской области:

"Потому что мы любим женщин - веселых, грустных, задумчивых... здоровых и счастливых!"

Палатки здоровья будут работать ещё одну субботу, посетить их можно с 12:00 до 15:00 14 октября в ТРЦ "Сити-молл".

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Фото Александры Кутергиной.