Тюменская студентка Ольга Ячменёва выступит на чемпионате WorldSkills International в Абу-Даби

Студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ольга Ячменёва в составе национальной сборной отправилась на мировой чемпионат WorldSkills International в Абу-Даби. Она выступит в компетенции "Малярные и декоративные работы".

Первенство пройдёт с 14 по 19 октября. В столице ОАЭ соберутся более 1300 молодых профессионалов из 77 стран-участниц международного движения. Сборная нашей страны из 58 участников впервые будет бороться за медали во всех 52 компетенциях, сообщает пресс-служба областного департамента образования.

Все компетенции представлены в шести блоках: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.

В рамках церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 эстафету мирового первенства передадут России. Следующий чемпионат пройдет в Казани в 2019 году.