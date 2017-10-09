Пассажирам новой тобольской электрички раздадут тесты по психологии

Свердловская пригородная компания 10 октября предложит своим пассажирам пройти бесплатное психологическое тестирование. Акция приурочена ко Всемирному дню психического здоровья.
Тестирование смогут пройти пассажиры нового пригородного поезда№7364/7366 сообщением Тюмень–Тобольск и №7365/7367 в обратном направлении, а также электропоездов "Ласточка", курсирующих из Екатеринбурга в Нижний Тагил и Каменск-Уральский, сообщает пресс-служба компании.
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