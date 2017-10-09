Пассажирам новой тобольской электрички раздадут тесты по психологии

14:09 09 октября 2017
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www.svrpk.ru
| Фото: www.svrpk.ru

Свердловская пригородная компания 10 октября предложит своим пассажирам пройти бесплатное психологическое тестирование. Акция приурочена ко Всемирному дню психического здоровья.

Тестирование смогут пройти пассажиры нового пригородного поезда№7364/7366 сообщением Тюмень–Тобольск и №7365/7367 в обратном направлении, а также электропоездов "Ласточка", курсирующих из Екатеринбурга в Нижний Тагил и Каменск-Уральский, сообщает пресс-служба компании. 

Теги: Свердловская железная дорога , РЖД , акции , Екатеринбург , психологи
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