"Дом.ru Бизнес" в Тюмени улучшает качество оказываемых услуг

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" повысил качество услуг и сервиса. Это стало возможным благодаря комплексу специальных мероприятий по усовершенствованию системы резервирования и устойчивости сети компании к аварийным ситуациям.

Более высокий уровень технического сервиса и качества связи оценили и клиенты.

"Самое важное при выборе провайдера – качество предоставляемых услуг и сервиса. Услугами "Дом.ru Бизнес" – скоростным доступом в интернет и облачной телефонией с различными интеллектуальными опциями – мы пользуемся несколько лет. За это время телеком-оператор зарекомендовал себя как надежный партнер с высоким качеством услуг. Все наши задачи специалисты компании решают очень оперативно. Сотрудничество с "Дом.ru Бизнес" позволяет компании занимать лидерские позиции в своем сегменте и предоставлять клиентам высокое качество обслуживания", – отмечает директор фирмы бухгалтерского сервиса Avuarconsult Елизавета Кадулина.

"Качество услуг и сервиса – основа долгосрочного сотрудничества с любым заказчиком. Мощная инфраструктура "Дом.ru Бизнес" помогает реализовывать проекты для самых разных отраслей и сфер бизнеса. В качестве поставщика услуг связи "Дом.ru Бизнес" выбирают федеральные розничные сети, гостиничный и ресторанный бизнес, банковский сектор, промышленные предприятия, компании малого и среднего бизнеса, а также государственные заказчики. Чтобы оправдать оказанное доверие, "Дом.ru Бизнес" проводит постоянное техническое совершенствование сетей, регулярно инвестируя в модернизацию, используя современное оборудование. Все эти мероприятия повышают показатель надежности услуг и обеспечивают защиту сети от перегрузок и обрывов", – комментирует директор по b2b филиала "Дом.ru Бизнес" в Тюмени Александр Каменских.

Выстраивая работу с корпоративными клиентами, "Дом.ru Бизнес" делает ставку на качество телеком-услуг и высокий уровень обслуживания. Сети надежно зарезервированы, их работоспособность в круглосуточном режиме анализируется из единого Центра мониторинга, что позволяет проактивно реагировать на потребности клиентов. Показатель отказоустойчивости сети - 99,9% - находится на уровне лидеров европейского телеком-рынка.