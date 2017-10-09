Именитые боксеры провели мастер-класс для тюменских школьников

Около 200 тюменских школьников и юных спортсменов пообщались с именитыми боксерами 6 октября в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Легенды спорта".

На встрече ребята познакомились с капитаном сборной команды России по боксу, многократным чемпионом мира и Европы по боксу Евгением Макаренко и его тренером Василием Вольфом, а также узнали секреты мастерства от тренера знаменитого Кости Цзю - Владимира Черни.

Открывая встречу, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин отметил важность подобных мероприятий:

"Далеко не каждый спортсмен в самом начале своего пути имеет возможность пообщаться с профессионалами, на чьем счету множество побед. Такие встречи – стимул стремиться к высоким достижениям. Кроме того, это способствует популяризации спорта среди детей и молодежи. Выражаю благодарность легендам бокса, которые захотели поучаствовать в нашем проекте".

Многократный чемпион мира и Европы по боксу Евгений Макаренко рассказал, что в настоящее время в Тюменской области боксом занимаются порядка 1500 человек в возрасте от 10 до 40 лет. Создано три клуба, функционируют 15 секций, в том числе в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

"Данная встреча – очередной этап привлечения молодежи к занятию данным видом единоборства. На счету спортсменов, начавших свою боксерскую карьеру и тренировавшихся в Тюмени, множество побед. История нашего региона знает громкие имена. Наша задача – возродить движение, повысить интерес молодежи к боксу и в целом занятиям спортом", – заявил именитый спортсмен.

Познакомившись с юными тюменцами, Заслуженный тренер РСФСР по боксу Владимир Черня провел небольшой блиц-опрос среди начинающих спортсменов. Спрашивал, что такое стойка, для чего нужны боксерские перчатки, потом провел небольшой тест на ловкость.

Затем приглашенные гости провели открытую тренировку и мастер-классы по боксу для детей. В завершение встречи все желающие смогли получить автографы и сфотографироваться с именитыми боксерами.

"Есть общее понимание, что основным элементом развития физической культуры и спорта является создание необходимых для этого условий. Но самое главное - заинтересовать подрастающее поколение живыми легендами, выдающимися примерами, верой в свои возможности!", - считает представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова. "Развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения по праву считаются одними из важнейших приоритетов государственной политики. Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодёжи, приобщают её к ценностям здорового образа жизни, полезного и активного досуга", - отмечал президент России, глава Общероссийского народного фронта Владимир Путин.