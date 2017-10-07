Тюменские школьники готовятся к олимпиаде "Русский с Пушкиным"

Учащиеся младших классов в Тюмени примут участие в онлайн-олимпиаде "Русский с Пушкиным", которая пройдет с 16 по 31 октября. Сейчас всем желающим доступны задания пробного тура, сообщили в пресс-службе губернатора.



Малышам предлагают задачи в виде небольших тематических игр. Например, найти ответ на вопрос в большом слове, составив из него маленькое. Или собрать в чемодан вещи, загаданные в загадке (парные предметы, чаще всего во множественном числе, а если в единственном – ударение будет падать на второй слог) и т.д.



Отметим, что в предыдущей олимпиаде "Русский с Пушкиным" приняло участие более 675 тысяч детей из России и зарубежных стран. Среди них 19 тысяч школьников из Тюменской области, в том числе 8 тысяч юных жителей областного центра.



Напомним, что для участия в олимпиаде достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.



Как и прежде, результат решения задач пробного тура не влияет на основной. Задачи пробного тура могут решаться неограниченно в любое время в течение пробного тура. На решение заданий основного тура отводится 1 час.



Все ученики и учителя, принявшие участие в олимпиаде, получат грамоты и сертификаты, которые будут доступны в личных кабинетах на сайте.

Более подробную информацию можно получить по электронной почте: info@uchi.ru, по телефону 8(800)500-30-72 или на сайте: uchi.ru.