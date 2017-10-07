Новые парковочные места в Тюмени организуют при ремонте дорог

Более 80 парковок для тысячи автомобилей появилось вдоль улично-дорожной сети в Тюмени в результате ремонта дорог и тротуаров летом этого года, пишет ИА "Тюменская линия".

Развитие сети парковок автомобильного транспорта на территории города Тюмени осуществляется, во-первых, при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте автодорог, а также в составе отдельных объектов капитального строительства; во-вторых, при проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и ремонту проездов к жилым домам; в-третьих, на территории освобожденных после сноса ветхих жилых домов земельных участков.

Например, при реконструкции ул. Московский тракт (участок от улицы Калинина) сделано 3 парковки, где могут разместиться 168 машин. Рядом находится поликлиника, и новые стоянки чрезвычайно востребованы. При благоустройстве придомовых территорий по инициативе жильцов создано 28 парковок для стоянки 1635 автомобилей.

Надо отметить, что ход реализации городских программ можно посмотреть на портале "Тюмень – наш дом". Наиболее острые и актуальные вопросы, волнующие многих горожан, публикуются на портале вместе с развернутыми ответами, которые даются гражданам руководителями структурных подразделений администрации города Тюмени.