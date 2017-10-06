День здоровья в Тюмени: свежий воздух, ГТО и мастер-классы

18:24 06 октября 2017
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vsluh.ru

День здоровья пройдет в Тюмени 7 октября. Горожан приглашают насладиться общением и полезными занятиями на свежем воздухе.

У участников будет возможность попробовать себя в новом виде спорта. 7 октября на мастер-классах можно будет постичь азы футбола, скандинавской ходьбы, городошного спорта, а также стать частью команды по перетягиванию каната. Кроме того, День здоровья не ограничивает ничьи возможности в спорте: для людей с ОВЗ тоже будет работать специальная площадка.

Также можно будет сдать нормы ГТО. На всех площадках Дня здоровья будут работать инструкторы, которые зарегистрируют вас и примут ГТО-"зачёт", пишет "Тюменская линия".

Теги: здоровье , спорт , День здоровья
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