В Тюменской области создана единая платформа для молодежных сообществ

Платформа для сотрудничества молодежных сообществ появилась в Тюменской области. На карте сообществ активисты смогут общаться, обмениваться опытом, формировать идеи новых социальных проектов.
"Появление такой платформы дает возможность молодежным объединениям заявить о себе. Зарегистрировав свой проект на карте, руководители сообществ могут искать единомышленников и сотрудничать с ними, искать информационных и коммерческих партнеров, спонсоров, а также получать государственную поддержку", — прокомментировала руководитель Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко.
Благодаря данному проекту тюменцы смогут узнать о географическом положении всех некоммерческих объединений региона, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".
Кроме того, Центр продюсирования сообществ планирует более плотно работать с активистами из муниципальных образований юга Тюменской области. С помощью карты сообществ представители центра смогут узнавать о них, продвигать и продумывать организацию совместных проектов.
На карте сообществ зарегистрировалось уже более 10 объединений. Добавить свой проект или сообщество можно через личный кабинет на сайте.
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