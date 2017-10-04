В Тюменском аэропорту отслужили молебен

В Тобольско-Тюменскую епархию прибыл ковчег с мощами святителя Феофана Затворника. Самолет с православной святыней на борту приземлился в Рощино 4 октября.

Реликвию встретили благочинный Тюменского благочиния протоиерей Андрей Сбитнев, настоятель Свято-Троицкого мужского монастыря игумен Михей с братией и студенты Тюменского духовного училища. По случаю события в здании аэропорта был отслужен молебен.

Сейчас ковчег находится в Тобольском кремле, но уже 7 октября мощи Феофана Затворника будут переданы в Свято-Троицкий монастырь в Тюмени, сообщает пресс-служба Тобольской митрополии.