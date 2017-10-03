Молочный завод рядом с Тюменью навредил лесу на 2,6 млн рублей

11:10 03 октября 2017
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pixabay.com

В Тюменской области возбуждено уголовное дело о загрязнении леса отходами молочного производства. 

Напомним, природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в деятельности ООО "ПК "Молоко"" в Нижнетавдинском районе.

Предприятие сбрасывало отходы молочного производства из выгребных ям в накопители общей площадью более 0,48 га, незаконно расположенные в лесу. Один из накопителей был поврежден, из-за чего отходы вытекали в лес, а оттуда в болото.

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, это повлекло загрязнение окружающей среды и нанесло вред почве на сумму свыше 2,6 миллиона рублей.

Уголовное дело за нарушения в обращении с отходами возбудили в отношении директора молочного производства и технического обслуживания предприятия. "ПК "Молоко"" было оштрафовано надзорными ведомствами на 400 тысяч рублей.

Теги: молоко , экология , штрафы , отходы
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