Молочный завод рядом с Тюменью навредил лесу на 2,6 млн рублей

В Тюменской области возбуждено уголовное дело о загрязнении леса отходами молочного производства.

Напомним, природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в деятельности ООО "ПК "Молоко"" в Нижнетавдинском районе.

Предприятие сбрасывало отходы молочного производства из выгребных ям в накопители общей площадью более 0,48 га, незаконно расположенные в лесу. Один из накопителей был поврежден, из-за чего отходы вытекали в лес, а оттуда в болото.

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, это повлекло загрязнение окружающей среды и нанесло вред почве на сумму свыше 2,6 миллиона рублей.

Уголовное дело за нарушения в обращении с отходами возбудили в отношении директора молочного производства и технического обслуживания предприятия. "ПК "Молоко"" было оштрафовано надзорными ведомствами на 400 тысяч рублей.