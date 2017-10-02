Пришедшим за покупками тюменцам предложили сделать ЭКГ и обследоваться на умных весах

29 сентября в честь Всемирного дня сердца тюменские врачи провели выездную акцию в ТРЦ "Сити Молл".

Посетители могли бесплатно измерить давление и пульс, проанализировать состояние своего тела на "умных" весах — определить состав тела, водожировой баланс и метаболический возраст, сделать электрокардиограмму, а также получить консультации терапевта и кардиолога. Доктора выявляли факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и давали краткие профилактические консультации по изменению образа жизни. Специалисты станции скорой медицинской помощи параллельно провели мастер-классы по сердечно-легочной реанимации.

"Акция, рассчитанная на два часа, вызвала большой ажиотаж, множество посетителей ТРЦ пришли на обследование, поэтому доктора принимали три часа — с 17 до 20. За это время более 80 человек сделали ЭКГ, порядка 150 посетили терапевта, около 100 получили консультацию кардиолога, около 100 человек обследовались на "умных" весах и более 60 научились проводить сердечно-легочную реанимацию", — поделились итогами в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Кардиологам ОКБ № 1 во время консультации удалось выявить серьезные нарушения работы сердца у нескольких участников акции, им были даны рекомендации по дальнейшему обследованию. Врачи-терапевты отметили, что семи пациентам они оказали неотложную помощь — у тюменцев было сильно повышено артериальное давление.

На "умных" весах медики отмечали удивительные показатели у некоторых тюменцев, у которых их метаболический возраст был не на один десяток лет меньше реального. Но это исключение, по большей части специалисты ругали посетителей за существенные отклонения от нормы в жировом и мышечном составе тела и рекомендовали как можно скорее начать заниматься спортом.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области