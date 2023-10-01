О старении сердца рассказали тюменские кардиологи

12:26 01 октября 2023
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Первые признаки сердечно-сосудистых заболеваний могут появляться и у совсем молодых людей. Это связано с неправильным питанием, нехваткой физической активности, повышенным уровнем стресса и вредными привычками. Наследственность тоже дает о себе знать, но предрасположенность к сердечным болезням может и не проявиться, если исключить провоцирующие факторы.

Как рассказали в пресс-службе Тюменского кардиоцентра, с годами в сердечно-сосудистой системе происходят необратимые процессы, затрагивающие и сердце, например, увеличивается его масса, сократительная способность сердечной мышцы снижается, а сосуды утрачивают свою эластичность и гладкость.

Чтобы сохранить крепкое здоровье и ясный ум, нужно начинаться заботиться о своем самочувствии с раннего возраста. Для этого нужны регулярные физические нагрузки, правильное питание, отказ от вредных привычек и как можно меньше переживать, нервничать, так как беспокойство разрушает здоровье, сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: кардиологи
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