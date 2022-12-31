Об опасности злоупотребления спиртными напитками предупредила кардиолог

Новогодние праздники редко обходятся без бокалов со спиртными напитками, но встречая новый год, важно не злоупотреблять алкоголем.

По словам врача-кардиолога Тюменского кардиологического научного центра Наталии Галеевой чрезмерное употребление крепких напитков – основная проблема праздников.

"Спиртные напитки снижают артериальное давление именно в период употребления. А если человек уже принимает лекарства, например, от гипертонии или любые другие, действующие на сосуды, то эти препараты сосуды и так расширяют, уменьшают давление. Такое усиление эффекта, может привести к развитию артериальной гипотонии, - рассказывает доктор. - Резкое падение давления может привезти к нарушению кровообращения".

Необходимо не забывать и о приеме лекарств. Важно помнить, что есть препараты, которые нельзя отменять самостоятельно. Например, влияющие на свертывающую систему крови, сообщает АиФ-Тюмень.