Тюменские врачи предупреждают о рисках, связанных с жарой

13:36 04 июля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

Жаркая погода негативно сказывается не только на пожилых людях, но и на детях. Как рассказала врач-кардиолог первой категории, кандидат медицинских наук Елена Самойлова, летом увеличивается число инфарктов и инсультов. 

"Жара дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому возрастает число сердечных сокращений, нередки гипертонические кризы, нарушения ритма сердца, летом чаще случаются инфаркты и инсульты, артериальные тромбозы", - уточнила она. 

Тем, кто перенес операции на сердце нужно быть особенно внимательными. Нельзя пропускать прием назначенных врачом препаратов, пишет "АиФ - Западная Сибирь". 

Теги: жара , кардиологи , медицина , погода
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2021