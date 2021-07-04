Тюменские врачи предупреждают о рисках, связанных с жарой

Жаркая погода негативно сказывается не только на пожилых людях, но и на детях. Как рассказала врач-кардиолог первой категории, кандидат медицинских наук Елена Самойлова, летом увеличивается число инфарктов и инсультов.

"Жара дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому возрастает число сердечных сокращений, нередки гипертонические кризы, нарушения ритма сердца, летом чаще случаются инфаркты и инсульты, артериальные тромбозы", - уточнила она.

Тем, кто перенес операции на сердце нужно быть особенно внимательными. Нельзя пропускать прием назначенных врачом препаратов, пишет "АиФ - Западная Сибирь".