Заводоуковский музей готовит выставку про будни курсантов

Заводоуковский краеведческий музей готовит тематическую выставку "Здесь крылья жизни родились" в рамках всероссийской акции "День в музее для российских кадет", которая стартует с 13 октября.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, особое место в экспозиции музея займут уникальные эскизы, выполненные курсантом Первой Московской Специальной школы ВВС Евгением Курковым. Автор рисунков в годы Великой Отечественной войны вместе с курсантами 1 МСШ ВВС находился в эвакуации в далеком сибирском поселке Заводоуковский. В числе курсантов были и будущие космонавты - дважды Герой Советского Союза Владимир Комаров и Герой Советского Союза Лев Дёмин. В зарисовках Евгения Куркова нашли отражение суровые будни курсантов, уникальные виды военного Заводоуковска.



Презентация выставки состоится 17 октября. Музей пригласит слушателей специализированных профильных классов добровольной подготовки к военной службе. Экспозиция также заинтересует всех, кто изучает историю становления космонавтики и Космических войск в России.



Впервые акция "День в музее для российских кадет" была организована в 2015 году по инициативе Ассоциации российского кадетства, а с 2016 года, при поддержке министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества, стала Всероссийским ежегодным проектом, в рамках которого музеи открывают двери для суворовцев и кадет – будущих защитников Отечества.