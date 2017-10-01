В Тюмени завершается благоустройство двора на улице Олимпийской

Тюменцы контролируют проведение ремонтных работ во дворе по адресу ул. Олимпийская, 28 – 30, который подходит к завершению. Здесь заасфальтировали дороги, установили бордюры, убрали аварийные деревья, идет монтаж детской площадки и установка декоративного ограждения палисадников.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, жители близлежащих домов довольны проведенными работами: двор стал чистым, красивым, благоустроенным, оборудован парковка, есть места для отдыха и для взрослых, и для детей.

Особое внимание во время ремонта было уделено водопонижению. На территории двора смонтировали 11 дренажных колодцев, благодаря которым вода после дождей будет быстрее уходить. Люки, колодцы, дождеприемники теперь установлены на нужных отметках, чтобы вода естественными уклонами стекала к бордюру и оттуда уходила в дренажный колодец.

Подрядчиков постоянно контролирует комиссионная инспекция, в состав которой входят представители управы административного округа, депутаты, собственники, а также представители общественных организаций. Кроме того, сами жители активно отозвались на условия программы и сейчас держат на контроле проводимые ремонтные работы.