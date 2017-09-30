В Тоболе восполняют популяцию стерляди

Cпециалисты ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" на этой неделе выпустили в реку Тобол 7 тысяч особей стерляди.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, это стало одной из компенсационных мер, восполняющих ущерб, нанесенный природе при строительстве моста через реку.



По словам руководителя ассоциации Руслана Цицкиева ранее такие события происходили в основном на севере.

"У нас есть много примеров, когда ущерб природе нанесен на юге Тюменской области, а зарыбляются реки Ямала и Югры. Это не всегда дает результат. Есть много факторов, которые не дают рыбе нормально развиваться. Нужно регулярно проводить мелиоративные работы, создавать новые нерестилища, только тогда ситуация изменится", - отметил он.



По словам Цицкиева, в "Оцелоте" хотят доказать, что в рамках компенсационных мероприятий рыбу можно и нужно выпускать в реки, которые текут на юге Тюменской области. Например, стерлядь, она неприхотлива и по сравнению с тем же муксуном порог выживаемости у нее выше.

В "Оцелоте" надеются, что за этим, первым контрактом последует систематическая работа.