В Тоболе восполняют популяцию стерляди

Cпециалисты ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" на этой неделе выпустили в реку Тобол 7 тысяч особей стерляди.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, это стало одной из компенсационных мер, восполняющих ущерб, нанесенный природе при строительстве моста через реку.
По словам руководителя ассоциации Руслана Цицкиева ранее такие события происходили в основном на севере.
"У нас есть много примеров, когда ущерб природе нанесен на юге Тюменской области, а зарыбляются реки Ямала и Югры. Это не всегда дает результат. Есть много факторов, которые не дают рыбе нормально развиваться. Нужно регулярно проводить мелиоративные работы, создавать новые нерестилища, только тогда ситуация изменится", - отметил он.
По словам Цицкиева, в "Оцелоте" хотят доказать, что в рамках компенсационных мероприятий рыбу можно и нужно выпускать в реки, которые текут на юге Тюменской области. Например, стерлядь, она неприхотлива и по сравнению с тем же муксуном порог выживаемости у нее выше.
В "Оцелоте" надеются, что за этим, первым контрактом последует систематическая работа.
"В будущем надеемся, что счет у нас пойдет на миллионы особей. Предпосылки к этому есть, а пока мы выпустили семь тысяч штук стерляди размером не менее 10 сантиметров. Ареал ее распространения останется в пределах 10 километров от места выпуска в реку, 10 километров в одну и столько же в другую сторону. Надеемся года через два-три в Ялуторовском районе можно будет организовать рыбоводные участки", - сказал руководитель ассоциации.
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