В Тюмени обсудили зарплаты и уровень подготовки молодых специалистов поликлиник

Встреча начинающих специалистов муниципальных поликлиник с директором городского департамента здравоохранения Игорем Крючковым прошла в Тюмени накануне. Одним из поднятых вопросов стали размеры зарплаты и компенсации, на которые могут рассчитывать недавно окончившие медвузы работники.

"Понятно, что заработная плата будет складываться из нескольких составляющих: гарантированной части и стимулирующих выплат. Если специалист будет стремиться к повышению своей квалификации и качества выполняемой работы, будет проходить обучение, принимать участие в научных конференциях, он может рассчитывать на большую заработную плату, — пояснил Игорь Крючков. — Кроме того, с 1 октября 2017 года произойдет повышение зарплаты врачей в среднем на 30% в соответствии с указом президента РФ. В отношении компенсации стоимости жилья могу сказать, что в соответствии с постановлением правительства Тюменской области одним из критериев по софинансированию съема жилья для молодого специалиста является среднедушевой доход (его семьи), не превышающий 20 тысяч рублей. В этом случае можно рассчитывать на компенсацию".

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, на встрече также обсуждался вопрос недоверия по отношению к молодым докторам со стороны пациентов. На начальном этапе практически все сталкиваются с этой проблемой.

На сегодняшний день для более комфортной адаптации молодых докторов разработана система наставничества. Также изменилась система допуска к профессии молодых специалистов. Теперь им необходимо проходить аккредитацию, основанную на независимой оценке теоретических знаний и практических навыков профессиональным сообществом. Постоянно осуществляется работа по повышению их квалификации, профессионального мастерства.

"Я бы хотел сказать о том, чтобы наши граждане, жители города Тюмени, не боялись молодых докторов, ведь они находятся под нашим неусыпным контролем. Они такие же грамотные и образованные специалисты, потому что и система образования изменилась к моменту их выпуска. Сегодня эти доктора владеют всеми знаниями, навыками, алгоритмами, как поступать в той или иной ситуации. Очень значимым моментом является информатизация в здравоохранении. Она позволяет пользоваться любой справочной информацией в онлайн-режиме. Понятно, что опыт — это основное. Но он со временем придет. Кто хочет, тот научится и станет классным специалистом, а мы ему в этом поможем", — отметил Крючков.

Фото: "ММАУ "Городская поликлиника №14"" / vk.com