В Тюмени появилась мемориальная доска в честь пилота Ивана Хохлова

Мемориальная доска пилоту первого класса, заслуженному пилоту СССР, Герою Социалистического Труда Ивану Хохлову установлена на здании административного офиса аэропорта "Плеханово".

На торжестве по случаю открытия памятного знака председатель облдумы Сергей Корепанов отметил:

"Авиаторы того времени – это первопроходцы. Именно они привозили на места дислокации, в непроходимые болота, тайгу первые отряды геологов и газовиков. А возглавлял в то непростое время Тюменское управление гражданской авиации – Иван Тихонович Хохлов. Смелый, отважный человек, блистательный пилот, профессионал высочайшего уровня".

В должности руководителя Тюменским управлением гражданской авиации Иван Хохлов очень много сделал для региона, для создания и развития нефтегазового комплекса. Главное - он учил пилотов выполнять полеты в любое время суток, в любую погоду. Иван Тихонович смог подготовить специалистов высокого класса, отметил депутат.

Интерес к авиации среди молодежи есть и сегодня. "Меня радует, что многие школьники увлекаются авиамоделизмом, парашютным спортом, увлекаются полетами на спортивных самолетах. Все это говорит о том, что будущее у авиации есть, ребята мечтают о небе, ребята мечтают о космосе",- считает Сергей Корепанов.

Генеральный директор авиакомпании "ЮТэйр" Андрей Мартиросов убежден, что годы освоения Западно–Сибирского комплекса – это время великих героев. "Авиация всегда была вместе с первопроходцами. Это время рождало своих героев. И особое место принадлежит Ивану Тихоновичу Хохлову, главная задача которого была научить остальных - летать на всех типах вертолетов и самолетов, чтобы осваивать новые территории",- рассказал Мартиросов.

В торжественной церемонии открытия памятной доски приняла участие дочь знаменитого авиатора Ольга Хохлова. "Горжусь тем, что мой отец оказался одним из первых и сделал много для создания нефтегазового комплекса",- поделилась Ольга.

Иван Тихонович Хохлов - пилот I класса ГА СССР, Герой Социалистического Труда, Кавалер Ордена Ленина, Заслуженный пилот СССР. Окончил Сасовское летное училище ГВФ, Ордена Ленина Академию ГА. С 1957 по 1967 годы работал на территории Тюменской области.

Виктория Зайцева