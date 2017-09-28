В загородном "Доме Пионеров" пройдет концерт Сергея Ломакина и Ирины Бархатовой

14:00 28 сентября 2017
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cheboksary.ru

Музыкальный вечер в компании автора-исполнителя песен Сергея Ломакина и его супруги Ирины Бархатовой состоится в ресторанно-гостиничном комплексе-музее "Дом Пионеров", расположенном под Тюменью, 30 сентября.

Концерт начнется в 19:00 в ресторане "Столичный" на территории комплекса. В программе: известные и авторские песни, разговоры по душам и вкуснейшие блюда от шеф повара Андрея Бунькова. Подробности и бронирование столов: +7 (3452) 21-88-99.

Отметим, что в полной мере насладиться пребыванием за городом можно, остановившись в номерах гостиницы. Для постоянных гостей "Дом Пионеров" предоставляет 20% скидки на проживание.

Теги: развлечения , отдых , музыка , ресторан
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