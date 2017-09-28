Судебные приставы готовы проконсультировать тюменцев

12 октября в УФССП России по Тюменской области состоится день единого приема граждан.

Тюменцы смогут обратиться с вопросами по исполнению судебных решений и актов иных органов и получить бесплатную юридическую помощь по всем вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов.

В УФССП России по Тюменской области прием граждан будет осуществляться с 14.00 до 20.00 главным судебным приставом Кабдулой Хайдаровым, его заместителями, начальниками отделов аппарата управления, в городских и районных отделах — начальниками структурных подразделений и их заместителями. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Предварительно записываться на прием не обязательно, но тюменцам рекомендуют заранее сообщить о планируемом обращении, чтобы сотрудники службы могли детально проработать решение вопроса к приему и по возможности принять меры. Сделать это можно с 26 сентября по 10 октября по телефонам: 8 (3452) 49-53-39, 49-53-40, 49-53-06.

Адрес УФССП России по Тюменской области: ул. Одесская, 48а, корп. 2. Адреса структурных подразделений управления можно посмотреть на сайте.